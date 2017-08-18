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Суд Петербурга признал экстремистскими главные книги "Свидетелей Иеговы"

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© Фото: Максим Богодвид / РИА "Новости"

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Речь идет о материалах "Священное писание. Перевод нового мира" и других.

Выборгский районный суд Петербурга признал экстремистскими главные религиозные книги "Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Судья удовлетворил иск прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры о признании ключевых пропагандистских и религиозных материалов "Свидетелей Иеговы" в России экстремистскими.

В частности, речь идет о материалах "Священное писание. Перевод нового мира", "Наука вместо Библии", "Как улучшить здоровье" и "Библия и ее главная тема".

После вступления судебного решения в силу оно будет направлено в Минюст для включения четырех книг в федеральный список экстремистских материалов.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Минюст посчитал, что верующие распространяют экстремистскую литературу, "Свидетели Иеговы" не смогли оспорить это решение.

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