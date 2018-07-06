В Японии казнили лидеров секты «Аум Синрике», устроившей теракт в токийском метро

В Японии казнили семь руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрике», сообщает телеканал NHK. Руководители организации проходили по делу о теракте в токийском метро, случившимся в марте 1995 года.

Тогда члены секты распылили на станциях «Касумигасэки» и «Нагатате» ядовитый газ зарин. Погибли 13 человек, 6,3 пассажиров получили отравления. Лидера организации Секу Асахару удалось задержать спустя два месяца, он прятался в в нише стены с крупной суммой денег и спальным мешком.

Доказать вину главаря «Аум Синрике» и его ближайших сподвижников удалось в 2004 году. Сегодня Асахара, «военный министр» секты Киехидэ Хаякава (занимался строительством завода по производству зарина, – прим. ред.), Томомас Накагава (вел разработку отравляющих газов, – прим. ред.), Сэйити Эндо, Есихиро Иноуэ, Масами Цутия и Томомицу Ниими были казнены.

Сейчас главное полицейское управление Японии распорядилось усилить меры безопасности и ужесточить контроль за оставшимися последователями экстремистской секты.

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Религиозная секта «Аум Синрике» запрещена во многих странах мира, в том числе и нашей стране. Она была организована в 1987 году. Асахару предрекал скорый конец света и последнюю битву добра и зла, в ходе которой нужно уничтожать врагов различными методами.

Лидер организации, которому на момент казни исполнилось 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. В разные годы численность секты достигала от 30 до 50 тыс. человек, 10 тыс. из них жили в России.

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