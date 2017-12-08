Суд изъял недвижимость "Свидетелей Иеговы" в пользу государства

Сестрорецкий суд Петербурга признал недействительной сделку по передаче имущества "Свидетелями Иеговы" американскому юрлицу, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Иск к американскому "Обществу сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании" подала прокуратура Курортного района. Комплекс в поселке Солнечном из 16 объектов недвижимости - земельные участки, жилые дома, здания - "Свидетели Иеговы" передали американцам по договору пожертвования еще в 2000 году. Кадастровая стоимость комплекса оценивается в 881,4 млн рублей.

Сестрорецкий суд признал, что сделка по передаче комплекса американцам имеет характер мнимой, поскольку и после нее "Свидетели Иеговы" продолжали пользоваться имуществом. По решению суда, комплекс передан государству.

В апреле 2017 года "Свидетели Иеговы" были признаны Верховным судом экстремистской организацией, а их деятельность - запрещена на территории России. В своем решении ВС РФ указал, что имущество "Свидетелей Иеговы" переходит в собственность государства.