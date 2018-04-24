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Европейский университет проиграл Рособрнадзору в суде

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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В Арбитражном суде столицы приняли решение по делу за четыре минуты.

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Европейского университета (ЕУ) к Рособрнадзору. На разрешение проблемы судье понадобилось всего четыре минуты.

Вуз попытался оспорить процедуру проведения проверки на получение образовательной лицензии. Представители учебного заведения указывали на многочисленные нарушения закона со стороны федеральной службы.

Согласно закону, после приема заявления на выдачу лицензии ведомство должно провести проверку документации в течение пяти дней. В отношении ЕУ подобная проверка затянулась на месяц.

Сам акт проверки не был предоставлен вузу, результаты были опубликованы на сайте ведомства. В Европейском университете считают, что таким образом их лишили права подать возражения. В связи с этим истцы просили отменить отказ в предоставлении образовательной лицензии.

На данный момент ЕУ официально лишен лицензии. Рособрнадзор уже трижды отказывал вузу в получении лицензии. Во время разбирательств свой пост покинул ректор Европейского университета Олег Хархордин. Сейчас в вузе не ведутся лекции, однако сотрудники продолжают научную работу, проводят открытые лекции.

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В конце декабря 2017 года ЕУ окончательно лишился своего здания – особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вуз арендовал здание в 2011 году до сентября 2024 года, однако после проведения проверок КИО уведомил университет об одностороннем отказе от договора аренды.

В защиту Европейского университета выступали и чиновники, и студенты. В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить вуз.

В ноябре студенты и активисты различных движений провели несколько митингов в поддержку университета. На митинге 11 ноября 2017 года выступала телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак. Ее прогнали с акции свистом и криками «позор».

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