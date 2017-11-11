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Ксению Собчак прогнали с митинга в Петербурге свистом и криками "позор"

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© Фото: Instagram / @shesheru
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    Студенты и активисты различных движений собрались 11 ноября в защиту Европейского университета.

    Телеведущую и журналиста Ксению Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года, прогнали с митинга в Петербурге свистом и криками "позор". Студенты и активисты различных движений собрались 11 ноября в защиту Европейского университета.

    Фото: Instagram / @pavel_kondrashov
     

    Когда Собчак приехала на площадь Ленина, где проходила согласованная Смольным акция, около небольшой сцены собрались люди, которые начали громко кричать "позор" и "проваливай отсюда". Несмотря на это, она все же выступила с коротким посланием, которое длилось не более четырех минут.

    "Если сегодня закроют Европейский университет, то завтра это пойдет в школы, пойдет в другие университеты, дальше, то вот такие замечательные люди, которые приходят на ваши митинги и пытаются нам все испортить... То мы будем учить историю по учебнику Тихона Шевкунова, а не Ключевского, то нас будут учить вот этой вот пропаганде, а не тому, чему мы хотим научиться сами", - заявила Собчак со сцены.

    "Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать свое мнение и не обращать внимание на вот эти крики. Каждый человек имеет право сказать то, что он думает", - также добавила она, назвав свист провокацией, и сразу удалилась с митинга.

    Собчак посетила митинг, так как ранее получила письмо с просьбой о поддержке вуза, которого лишили лицензии, дважды отказали в получении новой и отняли особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. В середине октября ЕУ вновь подал документы на новую лицензию.

    Ко всем прочим проблемам университет объявил об открытии конкурса на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии. Сейчас занятия в ЕУ не проводятся. В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить Европейский университет.

    Несмотря на ряд проблем, с которыми столкнулся вуз, на сегодняшний митинг пришло не более 200 человек. Причем часть митингующих стояли с плакатами в защиту Исаакиевского собора, который могут передать РПЦ, а также Пулковской обсерватории, которой грозит закрытие. На акции собирали номера телефонов и электронную почту собравшихся, чтобы лучше организовать следующий митинг, дата которого пока не назначена.

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