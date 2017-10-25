Депутаты Петербурга попросили Путина защитить Европейский университет

Депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить Европейский университет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил парламентарий Борис Вишневский.

"Направили обращение к президенту в защиту Европейского университета. Подписали четыре фракции ЗакСа в полном составе: "Яблоко", "Справедливая Россия", "Партия роста" и КПРФ", - написал Вишневский.

Депутаты просят дать указание правительству России оказать помощь Европейскому университету, а также обязать Минобрнауки и Рособрнадзор выдать вузу образовательную лицензию.

По мнению парламентариев, выводы проверки Рособорнадзора не указывают на фактические нарушения ЕУ. По их мнению, университет должен продолжать образовательную деятельность. Более того, указывают они, ЕУ стал "символом нового Петербурга".

Сейчас ЕУ официально лишен лицензии. В середине октября вуз вновь подал документы на новую лицензию. Рособрнадзор уже дважды отказывал вузу в получении образовательной лицензии. Кроме того, ЕУ открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии.

Ко всему прочему, 10 августа суд принял окончательное решение о выселении университета из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд. Выпускники и бывшие студенты Европейского университета 10 октября вышли с одиночными пикетами в защиту вуза. Требование было одно – дать возможность получать качественное европейское образование.