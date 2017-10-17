Европейский университет вновь подал документы на новую лицензию

Европейский университет в Петербурге вновь подал документы на новую лицензию. Рособрнадзор уже дважды отказывал вузу в получении образовательной лицензии.

Сейчас ЕУ официально лишен лицензии. Кроме того, вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии ЕУ.

Ко всему прочему, 10 августа суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд.

Неделей ранее, 10 октября, выпускники и бывшие студенты Европейского университета вышли с одиночными пикетами в защиту вуза. Требование было одно – дать возможность получать качественное европейское образование.