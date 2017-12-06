Рособрнадзор в третий раз отказал Европейскому университету в лицензии

Рособрнадзор снова отказал Европейскому университету в выдаче образовательной лицензии. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Среди причин отказа Рособрнадзор упомянул отсутствие действующего заключения о пожарной безопасности, а также предоставление недостоверной информации. Какой именно - в документе не уточняется.

Это уже третий отказ Рособрнадзора в лицензии ЕУ. Документы на новую лицензию вуз подавал в середине октября. К тому же университет выселили из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице на Шпалерную улицу. 20 ноября решение о выселении подтвердил Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа.

В защиту Европейского университета выступали и чиновники, и студенты. В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить вуз. В ноябре студенты и активисты различных движений провели несколько митингов в поддержку университета. На митинге 11 ноября выступала в том числе телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее прогнали с акции свистом и криками "позор".

Одну из последних акций в защиту ЕУ провели активисты "Весны" 22 ноября. Они соорудили окно со ставнями и напомнили, что если его открыть, то будет дуть "ветер свободы".