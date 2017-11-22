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"Вот и свободе конец": на Малой Садовой провели акцию в поддержку Европейского университета

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© Фото: Давид Френкель / vk.com/spb_vesna

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Активисты "Весны" соорудили окно со ставнями и напомнили, что если его открыть, то будет дуть "ветер свободы".

На Малой Садовой улице 22 ноября провели акцию в поддержку Европейского университета. Активисты общественного движения "Весна" соорудили окно со ставнями и напомнили, что если его открыть, то будет дуть "ветер свободы".

На странице движения "ВКонтакте" говорится, что это отсылка на передачу "В гостях у сказки". "Бабушка" произнесла монолог о пользе "духовных скреп", "особом пути России" и о вреде академических свобод.

Фото: Давид Френкель / vk.com/spb_vesna
 

"Мы считаем закрытие ЕУ катастрофой не только для студентов, которые не смогли получить дипломы и завершить свои диссертации. И не только катастрофой для профессоров, которые там работают. И не только для тех, кто сейчас намеревался поступать в этот вуз. Эта катастрофа для всей российской науки и образования. Потому что ЕУ был флагманом, был тем вузом, чьи исследования котируются на международной арене. Именно потому, что они были интересные, независимые - в ЕУ всегда была возможность мыслить и говорить свободно", - считают активисты.

"Европейский всегда был именно той площадкой, где возможны свободные высказывания без оглядки на генеральную линию власти. ЕУ был тем вузом, где учат мыслить свободно и подвергать реальность критическому анализу, а не принимать на веру готовые догмы. Эта свобода совершенно необходима для того, чтобы создавать яркие, интересные и независимые исследования", - также заявили в движении.

По мнению "Весны", именно поэтому "власть и давит ЕУ постоянными проверками, поэтому и забирает здание университета, поэтому с жалобами на него в прокуратуру и обращался Милонов".

"Закрытые ЕУ - не просто очередной этап уничтожения образования и науки в России, это показательная зачистка свободомыслия, когда намерения властей очевидно проступали на поверхность сквозь формальные придирки. И мы не должны этого допускать. За ЕУ стоит энергия, страсть к знаниям и вера в свое дело. И это должно оказаться сильнее, чем страх и недоверие, которые стоят за его закрытием", - подытожили активисты.

Сейчас вуз официально лишен лицензии. В середине октября вуз вновь подал документы на новую лицензию. Рособрнадзор уже дважды отказывал вузу в получении образовательной лицензии. Кроме того, ЕУ открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии.

Ко всему прочему, 20 ноября Федеральный арбитражный суд СЗФО принял окончательное решение о выселении университета из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1. Депутаты Петербурга уже направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить Европейский университет. 

Выпускники и бывшие студенты Европейского университета 10 октября вышли с одиночными пикетами в защиту вуза. Требование было одно – дать возможность получать качественное европейское образование. Более того, 11 ноября студенты и активисты различных движений провели митинг в защиту университета. На нем в том числе выступила телеведущая и журналиста Ксения Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года, ее прогнали с акции свистом и криками "позор".

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