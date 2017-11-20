Суд признал законным выселение Европейского университета из особняка Кушелева-Безбородко

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа признал законным выселение Европейского университета из особняка Кушелева-Безбородко. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

ЕУ арендовал здание на Гагаринской улице в 2011 году до сентября 2024 года. После проведения проверок комитет имущественных отношений уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды.

"Рособрнадзор предъявил вузу претензии по мелким огрехам, мы их устранили. Но есть вопросы и у КИО. 27 декабря они нам прислали письмо, из которого мы узнали, что в нашем здании, в котором мы живем двадцать лет и знаем, как свои пять пальцев, были сделаны незаконные перепланировки. Например, что мы построили флигель, который был в здании за двадцать лет до нас. Стеклопакеты им тоже не понравились", - рассказал тогда ректор университета Олег Хархордин.

Хархордин был ректором вуза лишь до 23 июня 2017 года, он ушел во время разбирательств из-за лишения образовательной лицензии университета. Сейчас рекотором является Николай Вахтин, при этом ЕУ официально лишен лицензии.

В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить Европейский университет. На прошлых выходных, 11 ноября, студенты и активисты различных движений провели митинг в защиту университета. На нем в том числе выступила телеведущая и журналиста Ксения Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года, ее прогнали с акции свистом и криками "позор".