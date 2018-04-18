Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook до конца 2018 года

Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца 2018 года, если тот не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу надзорного ведомства Александра Жарова.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – сказал Жаров.

Он подчеркнул, что у Роскомнадзора нет особого отношения к Facebook. По словам Жарова, он встречается с представителями социальной сети где-то раз в полгода, однако компания Марка Цукерберга не спешит выполнять требования российского законодательства.

Ранее, 16 апреля, надзорное ведомство заблокировало Telegram на территории страны. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов.

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В войне Роскомнадзора против мессенджера Павла Дурова пострадали компании Amazon и Google, мессенджер Viber, онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, портал «Лайфхакер», социальная сеть «Одноклассники». Однако представители ведомства заявляют, что непричастны к перебоям в работе сервисов.



Telegram же будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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