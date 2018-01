В Лондоне скончалась вокалистка The Cranberries

Фронтвумен группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась на 47 году жизни, сообщает Sky News. Вокалистка умерла в Лондоне, куда приехала для записи материала. Другие подробности инцидента неизвестны.

«Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время», – отмечается в заявлении.

О"Риордан родилась в 1971 году в ирландском городе Лимерик. В 1990 году она присоединилась к недавно созданной группе The Cranberry Saw Us, которая позднее сменила название на The Cranberries. За годы творчества коллектив выпустил шесть альбомов и девять синглов. С октября по декабрь 2013 года О’Риордан судила третий сезон шоу «Голос Ирландии», который транслировался на канале RTE.