Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО, заявив, что ему не нужны дополнительные вещи, сообщают «Известия» со ссылкой на слова заместителя председателя Обещственной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой.

«Сказал: «Нет, ничего не надо». Совершенно непривередливый человек. Васильева (бывшая чиновница в Минобороны, осужденная за мошенничество после коррупционного скандала) например, целый список диктовала», - рассказала Меркачева.

На данный момент Улюкаев находится в «Кремлевском централе» - СИЗО №99/1 на территории «Матросской Тишины». Он может оставаться в одиночной карантинной камере до 25 декабря. В ближайшее время по результатам беседы с психологом ему подберут сокамерников.

Экс-министра доставили в следственный изолятор 15 декабря, после того как Замоскворецкий суд Москвы вынес ему приговор. Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Бывший глава Минэкономразвития проведет в колонии строгого режима 8 лет и выплатит штраф в размере 130 млн рублей (эквивалентный сумме взятки). Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития собираются обжаловать решение суда. В случае подачи апелляции дело будет пересматривать Мосгорсуд как вышестоящая инстанция. Не исключено, что приговор Улюкаеву могут смягчить из-за его состояния здоровья.