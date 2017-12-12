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Роскосмос назвал причину неудачного запуска с космодрома «Восточный»

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© Фото: пресс-служба Роскосмоса

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Причиной крушения ракеты-носителя стали проблемы в программном обеспечении разгонного блока «Фрегат».

Аварийная комиссия Роскосмоса назвала причины неудачного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», сообщает официальный сайт корпорации. Согласно выводам специалистов, крушение произошло из-за несовершенства программного обеспечения разгонного блока «Фрегат», которое не удалось выявить существующими методиками.

«После отделения космической головной части от ракеты-носителя система управления разгонного блока начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение - начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей», - отметили в Роскосмосе.

Члены комиссии подчеркивают, что некорректное срабатывание алгоритма могло и не произойти. Для немедленного исправления ситуации специалисты проведут корректировку программного обеспечения разгонного блока. В дальнейшем будут разработаны современные комплексные методики имитации и контроля полетных характеристик.

Второй запуск ракеты-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» состоялся 28 ноября. Спустя несколько часов стало известно, что связь со спутником потеряна, а обломки космического судна упали, по предварительным данным, в океан.

«Союз-2.1б» должен был вывести на орбиту спутник «Метеор-М», предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. С помощью аппарата могли бы быть получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах.

Вместе со спутником были отправлены и потеряны 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

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