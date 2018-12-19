«Человеком года» по версии FT стал финансист Джордж Сорос

Британское издание Financial Times назвало «человеком года» 88-летнего финансиста и филантропа Джорджа Сороса. Он получил это звание не только за свои достижения, но и за «ценности, которые он олицетворяет».

По версии газеты, миллиардер является «знаменосцем либеральной демократии и открытого общества». Издание отметило его неизменную поддержку «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов».

«На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью», – пишет Financial Times.

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Миллиардер Джордж Сорос является основателем и главой фонда Soros Fund Management и одним из самых богатых людей в мире. Однако его деятельность вызывает неоднозначную оценку в мире: возглавляемые им организации неоднократно обвинялись правительствами разных государств в попытках смены власти и подрывной деятельности.

В 2017 году «человеком года» по версии FT стала бывшая сотрудница Uber Сьюзен Фаулер, которая сообщила о сексуальных домогательствах в компании.