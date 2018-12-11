  • 11 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:22 66.4359  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:22 75.2231  
Нефть($) 11.12.2018 60.40 +0.77
Нефть(p) 11.12.2018 3991.94 +56.88

«Людьми года» по версии Time стали журналисты, которые «пошли на большой риск ради большой правды»

Автор:


© Фото: Neilson Barnard / Getty Images for TIME Inc

Темы дня

В шорт-лист на звание «человека года» вошли президенты России и США.

Редакция американского журнала Time​, как и в прошлом году, выбрала несколько людей для присвоения им звания «человека года». «Людьми года» названы «Хранители», которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Об этом сообщается на сайте издания.

Звание получили: убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Джамаль Хашкаджи, американское издание Capital Gazette, филиппинский корреспондент Мария Ресса и журналисты Reuters Ва Лоне и Ко Кья Со Оо.

«За большой риск в поисках великой правды, за несовершенный, но необходимый поиск фактов, за высказывания и предание гласности, – комментируют свой выбор редакторы Time.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи критиковал режим в Саудовской Аравии. Его имя стало известно всему миру после того, как 2 октября он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где его пытали и убили саудовские агенты. В причастности к убийству подозревают людей, близких к наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Как отмечает Time, стремление Хашкаджи писать независимые репортажи и «дать людям возможность думать самим» явно отличают тиранию от демократии в современном мире.

Коллектив The Capital Gazette удостоился внимания коллег из Time после произошедшей 28 июня 2018 года стрельбы в офисе газеты, в результате которой шесть человек погибли, а 22 были ранены.

Мария Ресса – филиппинская журналистка, предпринимательница и эксперт по глобальному терроризму. Почти 20 лет она была журналистом CNN в Юго-Восточной Азии. С ее именем ассоциируют свободу слова в этом регионе.

Ва Лоне и Ко Кья Со Оо – журналисты агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне в Мьянме. Их глазами мир увидел гуманитарную катастрофу народа рохинджа, притеснения которого бирманское правительство пытается скрыть.

В шорт-лист на звание «человека года» вошли президенты России и США. Среди заслуг Владимира Путина были отмечены убедительная победа на выборах и возможность удержаться в президентском кресле, несмотря на все трудности. В шорт-лист попали спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы, и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-5 интересных деревянных зданий Петербурга

    В Северной столице сохранилось несколько десятков деревянных сооружений. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти исторических постройках, среди которых есть даже императорская резиденция.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram