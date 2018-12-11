«Людьми года» по версии Time стали журналисты, которые «пошли на большой риск ради большой правды»

Редакция американского журнала Time​, как и в прошлом году, выбрала несколько людей для присвоения им звания «человека года». «Людьми года» названы «Хранители», которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Об этом сообщается на сайте издания.

Звание получили: убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Джамаль Хашкаджи, американское издание Capital Gazette, филиппинский корреспондент Мария Ресса и журналисты Reuters Ва Лоне и Ко Кья Со Оо.

«За большой риск в поисках великой правды, за несовершенный, но необходимый поиск фактов, за высказывания и предание гласности, – комментируют свой выбор редакторы Time.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи критиковал режим в Саудовской Аравии. Его имя стало известно всему миру после того, как 2 октября он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где его пытали и убили саудовские агенты. В причастности к убийству подозревают людей, близких к наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Как отмечает Time, стремление Хашкаджи писать независимые репортажи и «дать людям возможность думать самим» явно отличают тиранию от демократии в современном мире.

Коллектив The Capital Gazette удостоился внимания коллег из Time после произошедшей 28 июня 2018 года стрельбы в офисе газеты, в результате которой шесть человек погибли, а 22 были ранены.

Мария Ресса – филиппинская журналистка, предпринимательница и эксперт по глобальному терроризму. Почти 20 лет она была журналистом CNN в Юго-Восточной Азии. С ее именем ассоциируют свободу слова в этом регионе.

Ва Лоне и Ко Кья Со Оо – журналисты агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне в Мьянме. Их глазами мир увидел гуманитарную катастрофу народа рохинджа, притеснения которого бирманское правительство пытается скрыть.

В шорт-лист на звание «человека года» вошли президенты России и США. Среди заслуг Владимира Путина были отмечены убедительная победа на выборах и возможность удержаться в президентском кресле, несмотря на все трудности. В шорт-лист попали спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы, и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.