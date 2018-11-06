Белый дом сделал три опечатки на монете в честь встречи Путина и Трампа

В честь встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась в июле в Хельсинки, в США выпустили памятные монеты. На них было сделано три опечатки. На это обратила внимание и написала в своем Twitter американская журналистка российского происхождения Алина Селюх.

Интернет-магазин White House отчеканил памятную монету с тремя опечатками в русских словах и выставил ее на продажу на официальном сайте.

На одной стороне монеты запечатлены портреты Путина и Трампа, на другой – кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым состоялась встреча лидеров двух стран.

На монете присутствуют надписи на русском с ошибками: «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинcкий саммит».

Все англоязычные надписи выполнены безошибочно.

Президенты России и США провели первые полноформатные переговоры в Хельсинки 16 июля. Тогда политики беседовали тет-а-тет более двух часов.

Фото: whitehousegiftshop.com