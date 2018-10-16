Новым избранником Матильды Шнуровой стал Шпонька

Новым избранником бывшей жены Сергея Шнурова стал петербургский ресторатор Сергей Шпонька. Об этом сообщила журналистка Божена Рынска в своем канале в Telegram.

«Я первая, кто опознала нынешнего избранника Матильды Шнуровой – это Сергей Шпонька, бывший совладелец клуба “Онегинъ”, владелец ресторана “Театро” у Мариинки», – рассказала журналистка.

По ее словам, он является большим другом телеведущей Ксении Собчак, художника Петра Аксенова, а также издателя журнала «Собака.ru» Вероники Белоцерковской.

Накануне Шнурову и Шпоньку заметили целующимися в аэропорту Пулково и записали на видео.

В начале октября Матильда в ходе общения с подписчиками призналась, что не сожалеет, но грустит из-за развода с лидером «Ленинграда».

Примерно в это же время Шнуров сообщил, что женится на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой, дочери богатого бизнесмена из Екатеринбурга. Свадьба состоится 17 ноября, влюбленные уже подали заявление в Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной.

Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись в августе этого года после восьми лет брака. Супруги не раскрыли причины расставания, но Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. Официально документ о разводе был подписан в середине августа.