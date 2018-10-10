«Жизнь меня ничему не учит»: Шнуров женится в четвертый раз

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в очередной раз женится. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к музыканту.

Шнурова заметили у ЗАГСа на Английской набережной. По словам знакомых рокера, в начале октября он объявил группе о намерении жениться, отметив, что «жизнь его ничему не учит».

В среду, 10 октября, Шнуров опубликовал в Instagram фотографию с фингалом под глазом. По его словам, его ударил один из подписчиков. Незадолго до этого музыкант удалил все фото со своей страницы.

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Лидер «Ленинграда» был женат три раза. С последней супругой, Матильдой, он прожил больше восьми лет. Пара состояла в браке с 2010 года, а в мае 2018 года подала на развод.

Супруги не раскрыли причины расставания, но Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. Официально документ о разводе был подписан в середине августа.

Фото: Instagram / @shnurovs