Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой. Об этом сообщила экс-супруга музыканта.

Матильда опубликовала в «историях» в соцсети Instagram фото со свидетельством о расторжении брака. Документ был выдан в среду, 15 августа.

«Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь», – написала Матильда.

Согласно свидетельству, она решила оставить себе фамилию бывшего мужа, который, судя по фотографии в Instagram, сейчас проводит время в Монако.

Шнуровы объявили о разводе 25 мая. Они не раскрыли причины расставания, но Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. В браке пара состояла с 2010 года.