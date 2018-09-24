В Петербурге закрыли основную площадку для Versus – бар «1703»

Бар на Лиговском проспекте, в котором проводились популярные рэп-баттлы, закрывается. Новость о том, что бар прекращает работу, появилась в официальной группе «1703» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Друзья, это последний викенд, который вы можете провести в старой-доброй 17-ке. С понедельника мы закрыты», – написали организаторы.

На какой срок закрылся бар и о причинах закрытия в сообщении не уточняется. Пользователи сети считают, что, заведение закрывается на ремонт.

В баре «1703» Versus Battle, в частности, между рэперами Oxxxymiron и Johnyboy, блогерами Юрием Хованским и Дмитрием Лариным. Самым знаменитым стал поединок между Oxxxymiron и Гнойным, который собрал на YouTube почти 37 млн просмотров.