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Любовница рэпера Картрайта озвучила третью версию его гибели

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© Фото: vk.com/andy_cartwright

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По словам девушки, жена музыканта знала об их связи

Любовница погибшего украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененного и расфасованного по мусорным пакетам собственной женой, рассказала следователям о возможном мотиве его убийства.

По словам 24-летней девушки, увлекающейся рэп-баттлами, жена Картрайта Марина Кохал знала об их связи, а потому мотивом убийства могла быть банальная ревность.

Две другие версии правоохранителей - убийство по неосторожности и несчастный случай.

Напомним, изначально 36-летняя жена заявляла, что нашла музыканта мертвым 25 июля. По ее словам, причиной гибели стала передозировка наркотиков. Якобы для того, чтобы не омрачать память мужа Марина расчленила его тело. Останки она намеревалась спрятать, расказав всем, что рэпер скрылся в неизвестном направлении. Однако судебно-медицинская экспертиза выяснила, что в останках погибшего нет запрещенных веществ. Так женщина из свидетеля превратилась в подозреваемую. Срок задержания ей продлили на 72 часа.

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