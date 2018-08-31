Куда сходить в Петербурге в сентябре

1-2 сентября

Пространство «Люмьер-холл» представляет новый мультимедиа-проект, посвящённый живописи модернистов. На гигантских экранах можно увидеть полотна 16 известных художников, среди которых – Клод Моне, Эдгар Дега, Анри Руссо, Густав Климт, Поль Синьяк, Винсент Ван Гог, Василий Кандинский, Казимир Малевич и другие.

Фото: vk.com/spb_lumierehall

Только представьте: в одном месте собрано около 5 тыс. произведений из десятков музеев мира! Благодаря новейшим цифровым технологиям зрители словно оказываются внутри легендарных картин, блуждая по лабиринтам образов и смыслов.

Эта выставка – захватывающий вояж в конец XIX – начало XX веков, когда общество и культура переживали самую настоящую революцию. Это было время громких технических открытий, войн и социальных переворотов, что не могло не сказаться на искусстве.

Именно тогда зародились экспрессионизм, сюрреализм, абстракционизм и другие течения, разорвавшие связь между действительностью и миром на холсте. Позднее эти направления были объединены термином «модернизм».

Группа «ВКонтакте»

Где: Набережная Обводного канала, 74А

Когда: 1-2 сентября в 20:00

Сколько: от 350 рублей

1-31 сентября

Самый «петербургский» квест «Белая карта». Нетакойквест обо всем говорит уже одним своим названием: квесты этой команды действительно отличаются от привычных нам детективов, хорроров и перфомансов. Шестая история «белой» серии не стала исключением. Квартира в доме № 4 по Соляному переулку – не просто квест, это чудо инженерной и творческой мысли. Как говорят о квесте его создатели: вы проведете «два часа в мире предсказаний и пророчеств, химер и призраков, тайных знаков и мистических историй, чтобы ответить на вечный вопрос: быть или не быть Петербургу пусту?».

Главный герой квеста – Петербург. На «Белой карте» «отмечены» и исторические гиганты, вроде Распутина, и архитектурные доминанты, вроде Адмиралтейства, и, конечно, не обошлось без прогуливающихся приведений или загадочных сфинксов. Даже если вам кажется, что вы знаете о любимом городе все, «Белая карта» докажет вам обратное.

Не тушуйтесь: квест не требует специальных знаний и энциклопедической эрудиции. Напротив, пройдя его, вы получите эстетическое и интеллектуальное наслаждение. Можно даже распить бутылку хорошего вина и выкурить сигару. То, что нужно для наступающей осени.

Официальный сайт

Где: Соляной переулок, 4

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00, расписание – нетакойквест.рф/карта/

Сколько: 4000-4500 рублей с команды (от двух до четырех игроков)

Фото: «Белая карта»

1-2 сентября

Каждый из номеров шоу перенесет петербуржцев и гостей города в зимнюю феерию. Своё мастерство продемонстрируют жонглеры на моноциклах, гимнасты и канатоходцы под куполом цирка, и в первую очередь, дрессировщики. Морской лев и белые медведи покорят любого!

Аттракцион с белыми медведями – единственный во всём мире. Эти огромные полярные животные – крупнейшие сухопутные хищники на планете – научились прыгать через скакалочку, танцевать и играть в мяч.

На это шоу стоит прийти за яркими эмоциями и адреналином. А потрясающие спецэффекты, музыка и фантастическая зимняя атмосфера обеспечат невероятные впечатления, которые запомнятся надолго.

Официальный сайт

Где: Цирк Чинизелли – набережная Фонтанки, 3а

Когда: 1 сентября в 14:00 и в 19:00, 2 сентября в 12:00

Сколько: от 500 рублей

Фото: vk.com/circusciniselli

1-15 сентября

Нестандартные экскурсии превращают поездку в другой город в увлекательное приключение – в этом уверены организаторы молодёжной экскурсии «В поисках хайпа». Ребята подготовили для поклонников жанра путешествие по миру питерского хип-хопа.

Погружение в мир субкультуры предлагают начать с пешей прогулки по дворам и барам, где нередко проходит Versus Battle. Вы сможете узнать, с чего началось становление петербургской баттл-культуры и почему у проекта SLOVOSPB («СЛОВОСПБ») нет собственного бара, а еще побываете во дворах, по которым Ресторатор едет на очередной рэп-баттл.

Участников проведут по местам, которые превратили Петербург в хип-хоп столицу России. А в конце прогулки пригласят пройтись по сувенирному магазину бара «1703», чтобы на память остался не магнитик с разводом мостов, а эксклюзивная футболка, кепка или носки с принтом «территория поэтов».

Группа «ВКонтакте»

Где: место встречи – Пушкинская, 2

Когда: 1, 6, 8, 13, 15 сентября с 18:30 до 20:00

Сколько: от 400 рублей

Фото: vk.com/hype_v_spb

1-30 сентября

Новый проект Центра Михаила Шемякина, приуроченный к 75-летию мастера, посвящен впечатляющей географии его выставок. События иллюстрируют бережно сохраненные художником афиши. Впрочем, самые ранние показы Шемякина 60-х годов не сопровождались рекламными плакатами и он создал их сейчас, спустя много лет. Гостям будет интересно узнать о самой первой выставке автора, прошедшей в 1961 году в психиатрической больнице.

В экспозицию входят оригинальные произведения Шемякина разных периодов творчества (например, работы из циклов «Жизнь Рембрандта» и «Крысы», картина «Инфанта»), редкие фотоснимки, вырезки из периодических изданий, пригласительные билеты, рецензии, каталоги выставок 70-80-х (кстати, некоторые из них можно приобрести). Все это позволяет восстановить хронику событий и передать особую атмосферу вернисажей. Ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00 по выставке водят бесплатные экскурсии.

Группа «ВКонтакте»

Где: Центр Михаила Шемякина – Садовая улица, 11

Когда: с 1 по 30 сентября с 11:00 до 20:00 (кроме воскресенья и понедельника)

Сколько: входной билет от 200 рублей

Фото: vk.com/chemiakincentre

8 сентября

В этом году в рамках фестиваля «Части Света» выступят восемь групп из семи стран мира. Среди участников фестиваля «Части Света» – герои российского фолк-рока «Мельница», любимцы европейских фестивалей Ibibio Sound Machine с их электронным афро-фанком, израильский проект Gulaza с уникальной программой женских песнопений из Йемена.

Борис Гребенщиков выступит в роли руководителя международного ансамбля «Аквариум International», которому выпала честь закрывать фестиваль. Впрочем, список артистов не утвержден окончательно, и в нем вскоре появятся новые российские и иностранные музыканты.

Гости фестиваля, который состоится в живописном Юсуповском саду, получат возможность не только послушать нетривиальную музыку, но и оценить на вкус экзотические блюда, принять участие в мастер-классах игры на различных инструментах, посетить лекции и выставки, посмотреть тематическое кино и прогуляться по рынку.

Группа «ВКонтакте»

Где: Юсуповский сад – Садовая улица, 54

Когда: 8 сентября с 14:00 до 22:00

Сколько: 1300 рублей

Фото: vk.com/chastisveta

7-9 сентября

Посетители Original Meet 2018 увидят редкие классические и кастомные модели автомобилей и мотоциклов, предоставленные реставрационными мастерскими, автоклубами и частными коллекционерами из России и других стран.

Заезд участников и открытие интерактивной выставки состоится вечером 7 сентября. В течение последующих двух дней гостей ждут выступления диджеев и музыкальных групп, burnout шоу, турнир по настольному теннису и зона фудкорта от создателей гастрономического мясного фестиваля Smoke & Fire.

Участники соревнования по скейтбордингу, борясь за звание победителя и денежные призы, продемонстрируют собравшимся головокружительные трюки. Подобрать запчасти для железного коня можно будет на swap-meet. А для желающих прихорошиться свои двери откроют ярмарка одежды и аксессуаров, тату-салоны и барбершопы.

Официальный сайт

Где: Общественное пространство «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40

Когда: 7 сентября с 20:00 до 01:00, 8 сентября с 12:00 до 22:00, 9 сентября с 12:00 до 21:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: vk.com/originalmeet2018

16 сентября

Этой осенью в Петербурге – Oomph. 16 сентября немецкая команда выступит на сцене ДК Ленсовета в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис». В оригинальных инструментальных аранжировках мы услышим самые сильные хиты Oomph.

Cочетая в своем творчестве индастриал-метал, индастриал-рок и электронную музыку, умудряясь совмещать суровый саунд с танцевальными ритмами, это трио из Нижней Саксонии добилось признания у настоящих корифеев тяжелой музыки – группы Rammstein.

Группа «ВКонтакте»

Где: ДК Ленсовета – Каменноостровский проспект, 42

Когда: 16 сентября в 20:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: Christian Barz

21 сентября

Основанный Евгением Федоровым Optimystica Orchestra – уникальный коллектив, в состав которого входят некоторые из лучших инструменталистов в России. На то время, когда диковинный оркестр записывается в студии или выходит к публике, музыканты оставляют в стороне основные проекты, чтобы создать волшебную атмосферу светлой романтики. Таковы песни Optimystica Orchestra, исполненные в интеллигентном эстрадном формате, аранжированные в духе ска или боссановы.

Порция оптимизма – рецепт идеального завершения проекта Roof Music Fest, который в 2018 году не только порадовал поклонников музыки на свежем воздухе потрясающим составом исполнителей, но и обзавелся собственной площадкой Roof Place. Optimystica Orchestra поделятся с гостями завершающего концерта фестиваля светлыми мелодиями, которые звучат особенно проникновенно в осенний вечер под петербургским небом.

Группа «ВКонтакте»

Где: Roof Place, Кожевенная линия, 30

Когда: 21 сентября в 20:00

Сколько: от 800 рублей

Фото: vk.com/orchestra21

20-22 сентября

Двенадцать женщин потерялись где-то на краю времени меж двух миров, и только мудрый проводник, вызванный с помощью спиритического сеанса, способен помочь им найти свою открытую дверь, пробудив в героинях наиболее яркие воспоминания и связанные с ними эмоции. Постановка Феликса Михайлова наполнена мистикой, символами и аллегориями, так что каждый сможет обнаружить в ней собственные скрытые смыслы.

Шоу Timeless предстанет перед зрителями в виде коктейля жанров. Действо включит вокальные, цирковые, акробатические и хореографические номера, а также элементы мюзикла. Кроме того, на сцене появятся ростовые куклы, а декорации будут оживать прямо на глазах. Знаменитые дизайнеры создают для каждой героини индивидуальный образ, который поможет ещё глубже проникнуться их судьбами.

Официальный сайт

Где: Ленинград-центр, улица Потемкинская, 4

Когда: с 20 по 22 сентября в 20:00

Сколько: от 6 тыс. рублей

Фото: официальный сайт Ленинград-центра

21-22 сентября

Осеннего праздника фонтанов в Петергофе ждут не меньше, чем весеннего. В этом году шоу состоится 21 и 22 сентября. К фестивалю готовится специальная программа, и в этот раз она наверняка удивит гостей. Если обычно выбирается образовательный формат повествования, то теперь создатели решили выйти из привычных рамок и обратиться к жанру буффонады.

Мультимедийный спектакль «Театральный роман» в ироническом ключе представит зрителям разнообразные сценические жанры – от шаманских плясок у костра до современных интеллектуальных постановок.

Представление продлится 45 минут и будет сопровождаться разнообразными спецэффектами: 3D-мэппингом, анимацией, пиротехническими средствами. И еще одна хорошая новость: осенний праздник фонтанов – это не завершение сезона работы. Их выключат только в середине октября, так что желающие смогут полюбоваться российским Версалем во всей красе.

Официальный сайт

Где: Петергоф, улица Разводная, 2

Когда: 21-22 сентября в 21:00

Сколько: 1000 рублей

Фото: портал «Камаран»

22-23 сентября

На два дня Северная столица станет центром притяжения для всех, кто интересуется достижениями научно-технического прогресса. На десяти городских площадках пройдут встречи с учёными-практиками, которые поделятся с гостями опытом и знаниями, расскажут о своих разработках и открытиях.

Основные темы лекций и воркшопов: робототехника, космические инновации, искусственный интеллект, сайнс-арт и блокчейн. Поговорят также о 3D-печати, нейрокомпьютерном интерфейсе, технологиях виртуальной и дополненной реальностях. В числе спикеров – профессор в области программной инженерии Джозеф Браун, глава лаборатории машинного обучения и представления данных университета Иннополис Адил Хан, видеоблогер Wylsacom и многие другие специалисты.

Кроме того, запланирован увлекательный баттл стартапов, запуск дронов и уникальные инсталляции. Желающие смогут посетить выставку космической техники, присоединиться к полнокупольной экскурсии по планетарию Гамбурга и создать собственный видеоклип в световом тоннеле.

Официальный сайт

Где: адреса и дату (время) конкретных лекций уточнять на сайте

Когда: 22-23 сентября

Сколько: от 800 рублей

Фото: vk.com/sciencefestspb

27-30 сентября

Каждый сентябрь в Петербурге стартует фестиваль красоты. «Невские Берега» – уникальное многоформатное мероприятие, объединяющее: шоу-программы; дефиле; фотосессии с профессиональными фотографами; выставка-продажа от ведущих брендов индустрии красоты; площадки мастер-классов, которые помогают в освоении новых навыков, а также в изучении современных тенденций, методик и техник работы (при желании каждый гость может бесплатно стать моделью у выбранного специалиста); признанные во всем мире профессиональные конкурсы по косметологии, парикмахерскому искусству, нейл-дизайну, макияжу, наращиванию ресниц и оформлению бровей; бизнес-тренинги и семинары для руководителей и администраторов.

Мероприятие проводится уже более 20 лет. Огромный подиум собирает до 10 тыс. зрителей на трибунах.

Получить бесплатный билет

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс (СКК) – проспект Юрия Гагарина, 8 (станция метро «Парк Победы»)

Когда: 27–30 сентября 2018, 11:00–18:30

Сколько: бесплатно

Фото: «Невские Берега»

29-30 сентября

Одна из самых знаменитых историй любви в литературе сложилась по воле случая. Щеголь Онегин, привыкший проводить время на балах, попал в деревню. От скуки подружился с поэтом Ленским, стал вхож в дом его невесты, жизнерадостной хохотушки Ольги.

Ее сестра, романтичная и серьезная Татьяна мгновенно влюбилась в Онегина, который и разбил ей сердце. И который не стал разубеждать Ленского, приревновавшего к нему свою невесту.

Далее – Ленский погибает, Ольга выходит за другого, а Татьяну сватают ради ее спасения. Она покоряет высший свет, где внезапно встречает Онегина, который оказывается у ее ног. А сопровождает его Хандра – самостоятельный персонаж и гибельная сила, подчинившая Онегина, а затем и тех, кто с ним связан.

Спектакль Романа Габриа на основе романа Пушкина – не пересказ известного сюжета. Зрителям предстоит отправиться в путь по лабиринту сновидений Татьяны – истинной главной героини произведения.

Официальный сайт

Где: Театр «Приют комедианта», Садовая улица, 27/9

Когда: 29-30 сентября с 19:00

Сколько: от 1200 рублей

Фото: официальный сайт театра «Приют комедианта»