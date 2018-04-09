Помощник президента Сурков процитировал Оксимирона в своей статье

Помощник президента Владислав Сурков процитировал рэпера Оксимирона в своей статье «Одиночество полукровки» в журнале «Россия в глобальной политике». По словам политика, Россия не станет восточной державой, поскольку отказалась от этого пути в начале XVII века, в связи с чем остается один цивилизационный выбор – «геополитическое одиночество».

«Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то», – говорит Сурков.

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Закончил статью помощник президента цитатой из Оксимирона, которого он назвал классиком отечественной поэзии. «Вокруг только тернии, тернии, тернии... ***, когда уже звезды?!»... Будет интересно. И звезды будут», – заключил бывший первый заместитель руководителя администрации президента, намекнув на песню «Неваляшка».

Оксимирон (Мирон Федоров) стал широко известен после баттла с Гнойным (Вячеслав Машнов/Карелин), который состоялся в августе 2017 года. Видео с противостоянием корифеев баттл-рэпа увидели на YouTube 33 млн человек, тем самым сделав его самым просматриваемым баттлом в мире. О конфликте Гнойного и Оксимирона снимали сюжеты федеральные каналы.

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