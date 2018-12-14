Петербургская прокуратура подала иск на 11 млн рублей к организаторам митинга «Он нам не царь»

Прокуратура Петербурга подала иск к координатору штаба Навального Денису Михайлову и пресс-секретарю движения «Весна» Богдану Литвину из-за митинга «Он нам не царь», который состоялся 5 мая 2018 года. Об этом Михайлов написал на своей странице в Twitter.

В заявлении, которое опубликовал активист, сказано, что в результате протестного мероприятия в городе были испорчены и уничтожены зеленые насаждения. Ущерб, нанесенный властям Петербурга, оценивается в 10 млн 953 тыс. рублей.

Прокуратура попросила арестовать имущество Михайлова и Литвина. Иск в ближайшее время рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Оппозиционная акция в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина состоялась не только в Петербурге, но и других городах России. По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

Михайлова оштрафовали на 300 тыс. рублей. Перед этим за проведение акции он был приговорен к 25 суткам административного ареста.