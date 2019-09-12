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«Бессмертие в архитектуре»: 7 самых старых сохранившихся зданий Петербурга

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Вид на Исаакиевский собор из окон Меншиковского дворца
© Фото: Instagram / @marina_rrrrr

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Вспоминаем памятники архитектуры, сохранившиеся в Северной столице с 18 века. Их не так много, как может показаться. Например, любимый дворец Петра I, первое здание из камня и любимая церковь Бродского. Что в них было 300 лет назад, а что находится сейчас?

Домик Петра I – 1703 год

 

Первая не походная постройка Северной столицы, в которой жил Пётр I. Возвели её солдаты-плотники из сосновых брёвен всего за три дня – с 24 мая по 26 мая 1703 года.

Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости – такое, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты: водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости.

Летнее жилище императора не впечатляет габаритами и богатым декором, но именно здесь 27 мая прошло празднование по случаю основания Петербурга. С тех пор в этот день ежегодно отмечается День города.

Кстати, скорее всего, первый домик императора был уничтожен наводнением 1777 года, и в настоящем нам доступна лишь его копия, воссозданная по приказу Екатерины II в 1784 году.

Похожая судьба, например, у Большого дворца в Петергофе, который считается одновременно и шедевром Растрелли, и памятником сталинской эпохе: ведь он был построен в середине 18 века, практически полностью разрушен во время Второй мировой войны и восстановлен в 1952 году. 

В 1930 году в домике открылся музей, где представлены артефакты прошлого и подлинные вещи Петра I.

Где: Петровская наб., 6

Фото: wikipedia.org
 

Летний дворец Петра I – 1714 год

 

В летнем домике у Петропавловки Пётр I бывал до 1708 года. В 1710-м началось строительство летнего дворца в Летнем саду. До наших дней он сохранился как одно из старейших зданий Петербурга и главный представитель петровского барокко. 

Авторы проекта – Доменико Трезини и ведущий прусский зодчий Андреас Шлютер. Двухэтажный дворец достаточно скромен и состоит всего из четырнадцати комнат и двух кухонь.

Пётр въехал в частично отделанный дворец в 1712 году и жил там каждое лето до самой смерти в 1725 году. Он занимал нижний этаж, а помещения второго этажа предназначались для его второй жены Екатерины I.

Сейчас здесь работает филиал Русского музея.

Где: Дворцовая наб., 2А

Фото: ratanews.ru
 

Меншиковский дворец – 1714 год

 

Первое каменное здание Петербурга предназначалось для первого губернатора города Александра Меншикова. Строительство дворца началось в мае 1710 года по проекту итальянца Джованни Фонтаны и немца Готфрида Шеделя. 

В отличие от первых построек для императора, на Меншиковском дворце почему-то сильно не экономили. А внушительная коллекция предметов искусства только добавляла облику дворца штрихи великолепия.

Здесь не только жил Меншиков, но и женили несчастного царевича Алексея с принцессой Шарлоттой и будущую императрицу Анну Иоанновну с герцогом Курляндии Фридрихом Вильгельмом.

В сентябре 1727 года Меншиков подвергся опале за то, что неоднократно уличался в присвоении казённых средств. Он был лишён имущества, званий и наград, а затем – арестован и сослан с семьёй в Сибирь, где через полтора года умер. Губернаторский дворец перестал быть столь роскошным местом.

В конце 20-го века его отреставрировали, но внутреннее убранство не восстанавливали, а придумывали заново сотрудники Эрмитажа. В настоящее время дворец является филиалом главного музея Петербурга. Здесь находится экспозиция истории и культуры России петровского времени.

Где: Университетская наб., 15
Фото: Instagram / @ju_somkina
 

Благовещенская церковь Александро-Невской лавры – 1719 год

 

Самый старый сохранившийся храм Петербурга. Здесь похоронены члены императорской фамилии. Строить его должен был Трезини, но в итоге проект отдали Кристофу Конраду, который не довёл церковь до конца, – его на финальном этапе сменил Теодор Швертфегер.

Здание было выведено под кровлю к 1719 году, но отделочные работы продолжались ещё три года.

В верхнем двусветном этаже ранее размещалась церковь Александра Невского, куда в 1724 по велению Петра I были перенесены останки князя Александра Невского. Рака Александра Невского находилась здесь до 1790 года, а затем была перенесена в основной собор. Ансамбль лавры вырос как раз вокруг этого храма.

Где: наб. реки Монастырки, 1

Фото: wikipedia.org
 

Кунсткамера – 1734 год

 

В конце 17 века Пётр I отправился в Великое посольство в Европу. На страницах дневника, который приказал вести император, часто мелькает восклицание «зело дивно!». Есть запись и о новейшей науке анатомии: «Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разно, – сердце человеческое, лёгкое, почки… Жилы, которые в мозгу живут, – как нитки…».

Вернувшись в Россию, царь начал обустраивать свой «кабинет редкостей». В коллекции были книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости, которые он приобретал во время путешествия.

Распорядившись перенести столицу России из Москвы в Петербург, Пётр также приказал перенести и «государев кабинет». Вся коллекция была размещена в Людских палатах при Летнем дворце. Помещение было названо на немецкий манер Кунсткамерой, то есть «кабинетом редкостей». Это событие произошло в 1714 году и стало считаться датой основания музея.

Во время своего второго посещения Голландии Пётр I посетил кабинет Альберта Себа. К этому времени у аптекаря возникла мысль продать свою коллекцию русскому царю, что они уже обсуждали в переписке. Всё собрание было куплено и перевезено в Петербург для Кунсткамеры.

Коллекция уродцев и чудес со всего света постепенно разрасталась, поэтому в 1718 году было решено построить отдельное здание под музей на стрелке Васильевского острова. Строительство закончили уже после смерти Петра I в 1734 году. Здесь, например, работал первый русский учёный-естествоиспытатель Михаил Ломоносов.

«Кто придёт с компанией смотреть редкости, то и угощать их на мой счёт чашкою кофе, рюмкою водки либо чем-нибудь иным», – говорил император. 

За время возведения здание поменяло множество архитекторов, главным считается ученик Шлютера Христиан Маттарнови.

Где: Университетская наб., 3

Фото: Instagram / @sohi799799
 

Церковь Симеона и Анны – 1734 год

  

Пётр II перенёс столицу из Петербурга обратно в Москву, а Анна Иоанновна вернула обратно. Соимённая императрице церковь Симеона и Анны была заложена как раз в честь этого события.

Церковь строилась в период с 1731 по 1734 год архитектором Михаилом Земцовым, проходившего стажировку в Стокгольме, и его помощником Иваном Бланком. Стиль – «аннинское барокко». Архитекторы соединили черты русского церковного зодчества с приёмами западноевропейской архитектуры.

Это любимая церковь Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, жившего неподалёку.

Где: Моховая ул., 48

Фото: globus.aquaviva.ru
 

Академия художеств – 1788 год

 

Пётр I хотел, чтобы в России были не только умные, но и культурные люди. Сначала была основана рисовальная школа при Санкт-Петербургской типографии. В официальных документах она именовалась «Академией».

За год до своей смерти Пётр I подписал указ «Об академии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам». Спустя десятилетия ожиданий и появилась Академия художеств.

Авторы величественного сооружения на Университетской набережной – Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот и Александр Кокоринов. Строительство здания началось в 1764 году по приказу Екатерины II. Строили больше 20 лет, а отделку интерьеров затянули до 1817 года.

Рядом со зданием можно заменить памятник основателю вуза графу Ивану Шувалову.

Где: Университетская наб., 17

Фото: Instagram / @kxukxukxu
 

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