Координатора петербургского штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 300 тыс. рублей Дениса Михайлова, координатора регионального штаба Алексея Навального. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Михайлова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия – несогласованной оппозиционной акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.

Прежде Михайлов был приговорен к 25 суткам ареста за проведение акции. Всего с начала года координатор штаба Навального провел под административным арестом 80 суток.

Оппозиционная акция в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина состоялась не только в Петербурге, но и других городах России. По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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