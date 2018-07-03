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Координатора петербургского штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

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© Фото: vk.com/denxasthur

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Денису Михайлову назначили второе административное наказание за акцию «Он нам не царь».

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 300 тыс. рублей Дениса Михайлова, координатора регионального штаба Алексея Навального. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Михайлова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия – несогласованной оппозиционной акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.

Прежде Михайлов был приговорен к 25 суткам ареста за проведение акции. Всего с начала года координатор штаба Навального провел под административным арестом 80 суток.

Оппозиционная акция в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина состоялась не только в Петербурге, но и других городах России. По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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