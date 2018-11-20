Квартиру Максима Горького на Кронверкском проспекте выставили на продажу за 11,5 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга выставили на продажу квартиру, в которой жил писатель Максим Горький. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на риелторскую компанию Megaagent.

Квартира расположена в доме 23 по Кронверкском проспекту, рядом со станцией метро «Горьковская». Здесь писатель жил с 1914 по 1921 год.

Сначала Горький обитал на шестом этаже, а через три года переехал на четвертый этаж в квартиру №8, которая и выставлена на продажу.

Изначально площадь жилья была больше, но со временем ее разделили на три части. «Но несомненно квартира, которая сейчас выставлена на продажу является частью той, которую снимал Максим Горький», – отметили в пресс-службе компании.

Приобрести двухкомнатное жилье площадью 52 кв. м можно за 11,5 млн рублей.

В доме на Кронверкском писатель сочинил повесть «Детство», также он работал там над произведениями «В людях», «Л. Н. Толстой» и другими. В 1920 году гостем квартиры был английский писатель Герберт Уэллс, автор «Войны миров» и «Человека-невидимки». Помимо этого, там бывали Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и другие известные личности.

Здание было построен по проекту Евгения Морозова в 1912 году. Доходный дом принадлежал жене сенатора Е. К. Барсовой.