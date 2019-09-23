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Книжный дом: страницы жизни «Нового Пассажа»

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© Фото: citywalls.ru

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Почти вся история здания №57 на Литейном проспекте была связана с книгами. Так было сто лет назад, так есть и сейчас.

Один из самых известных исторических торговых комплексов Петербурга находился на Невском проспекте. Он называется «Пассаж». Неподалёку, на Литейном проспекте, есть «Новый Пассаж». Торговые ряды существуют больше ста лет, но их название известно значительно меньше, чем у старшего «Пассажа».

Комплекс на Литейном строили в 1912-1913 годах. Архитекторами были Николай Васильев (автор Соборной мечети на Кронверкском проспекте) и Алексей Бубырь (создатель дома Капустина на Фонтанке).

Здание в стиле модерн было очень современным для своего времени. Его внешний вид полностью отражает тенденции архитектуры начала XX века. «Новый Пассаж» состоит всего лишь из двух этажей, но объём зданию придают большие стеклянные окна. Композицию дополняют порталы с арками, возвышающиеся над основной частью здания.

1910-е годы. Фото: citywalls.ru
 

В торговых рядах располагались различные магазины и лавки. Через десять лет после открытия там появилось Северо-Западное отделение акционерного общества «Международная книга».

С тех пор история «Нового пассажа» была неразрывно связана с литературой. Первыми руководителями отделения «Международной книги» были химик Макс Абрамович Блох и издатель Самуил Миронович Алянский.

Сначала в торговых рядах продавали дореволюционные книги, а затем перешли к современным изданиям. Некоторые из них печатали в Берлине. При отделении «Международной книги» работала букинистическая лавка. Там можно было купить редкие издания, журналы и другую продукцию.

Фото: oldsp.ru
 

Слава «Международной книги» в Ленинграде быстро распространилась за пределы города и даже страны. Литературу на Литейном проспекте, который в те годы носил имя Володарского, заказывали Максим Горький, живший в Италии, Герберт Уэллс и другие именитые писатели.

Вскоре жизнь «Международной книги» прекратилась. Филиал организации перестал работать в 1936 году. Некоторые сотрудники перешли в «Академкнигу», учреждению Академии наук СССР. Организация разместилась на том же месте.

Постоянными гостями «Академкниги» были различные известные учёные. Например, там можно было встретить директора Эрмитажа Иосифа Орбели или физика Сергея Вавилова.

1941 год. Фото: citywalls.ru
 

В конце 1950-х годов в «Новый Пассаж» переехал магазин «Подписные издания», существовавший с середины 1920-х годов. Как следует из названия, там можно оформить подписку на литературу. В том числе на Большую советскую энциклопедию или на собрание сочинений Льва Толстого.

В «Подписных изданиях» также проходили встречи с писателями и другими известными личностями Ленинграда. Помимо этого, в магазине устраивали различные мероприятия.

Но «Издания» были не единственным популярным местом «Нового Пассажа». Там во второй половине XX века торговали мебелью, платьями, игрушками и другими товарами, которые пользовались неплохим спросом.

Некоторый период советской истории в здании на Литейном располагались выставочный зал и дирекция объединения музеев Ленинградской области.

1960-е годы. Фото: pastvu.com / piterposeti.ru
 

С распадом СССР в «Новом Пассаже» стало больше различных магазинов и кафе. Торговля книгами и уже тем более подписка на них теряла популярность.

В 2012 году на месте «Подписных изданий» открыли новый одноимённый магазин. Современное место сохранило дань традициям – здесь можно подписаться на Большую российскую энциклопедию и собрание сочинений Солженицына.

Со временем «Подписные издания» превратился в самого известного обитателя дома №57 на Литейном. Петербуржцы часто заходят в местный магазин спорттоваров и бар, но славу «Новому Пассажу», как и в прошлом веке, приносят именно книги.
Фото: citywalls.ru
 

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