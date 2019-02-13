«Театр великих слез и великого смеха»: история БДТ и здания на Фонтанке

Большой драматический театр – один из самых известных в России, он располагается на набережной реки Фонтанки. В 2019 году ему исполняется 100 лет. Само здание значительно старше и имеет интересное прошлое. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, чем известен дом графа Апраксина и сам БДТ.

Театр Суворина

Здание театра располагается на территории, которой в прошлом владел граф Антон Апраксин, генерал-майор и один из первых военных журналистов страны. Он был большим любителем театра, поэтому для него по проекту Людвига Фонтана в 1870-е годы построили специальный комплекс.

В 1879 году здесь открылся Императорский Малый театр, который на два сезона стал филиалом Александринского театра. Постоянных спектаклей не было на протяжении 16 лет, пока здание не отдали в аренду Литературно-художественному обществу.

Одним из создателей труппы был журналист, писатель и драматург Алексей Суворин. Впоследствии театр стал принадлежать ему и называться в его честь. На сцену в дореволюционную эпоху выходили Айседора Дункан, Элеонора Дузе и другие известные актрисы.

Первая реконструкция здания состоялась в 1902 году – после крупного пожара, случившегося в августе 1901 года. Ее провел архитектор Александр Гаммерштедт.

Фото: citywalls.ru

Горький и Блок

Театр Суворина, получивший такое имя официально в 1912 году, перестал существовать через два года после Октябрьской революции. Здание было национализировано, а в 1920 году в нем начали работать актеры Большого драматического театра.

Днем рождения БДТ считается 15 февраля 1919 года, когда в Большом зале Консерватории прошла премьера первого спектакля – постановки «Дон Карлос» Фридриха Шиллера.

Идейным вдохновителем новой площадки был писатель Максим Горький. «Зрителям необходимо показать человека, о котором он сам – и все мы – издавна мечтали, человека-героя, рыцарски самоотверженного, страстно влюбленного в свою идею... человека честного деяния, великого подвига...», – писал он.

Председателем директории БДТ при Горьком был поэт Александр Блок, который хотел создать «театр великих слез и великого смеха». На сцене показывали постановки по пьесам Гюго и Шекспира.

Фото: Instagram / @___suxova___

Эра Товстоногова

В 30-е и 40-е годы прошлого века в театре часто менялись режиссеры, что негативно сказывалось на работу коллектива и, соответственно, на качество постановок.

В 1956 году в БДТ пригласили Георгия Товстоногова. Он поначалу сомневался в предложении, однако согласился работать в театре, который тогда считался одним из худших в Ленинграде.

Именно при Товстоногове БДТ получил свою нынешнюю славу. Режиссер проработал здесь 33 года, вплоть до своей смерти в 1989 году.

Благодаря Товстоногову у театра появилась Малая сцена. Ее открыли в 1970 году. Сейчас площадку, как и в прошлом, используют для творческих лабораторий и постановок молодых режиссеров.

В тот период в театре играли Светлана Крючкова, Олег Басилашвили, Виталий Полицеймако, Алиса Фрейндлих и другие легендарные актеры.

«Сегодня сцена может дать столько же эпизодов и смен мест действия, сколько и кинематограф, и сделать это легко и непринужденно. Театр освоил и переработал по-своему искусство монтажа, крупного плана, имеет множество способов дать нужное впечатление через сценические пластические ассоциации», – писал Товстоногов в своей книге «Зеркало сцены».

Фото: Instagram / @jdreamy, @elvira_hafizovna

Скандальная реконструкция

После смерти Товстоногова театр назвали в его честь. Главного режиссера у БДТ при этом не было до 2004 года, пока должность не получил народный артист России Темур Чхеидзе.

Первая капитальная реконструкция с дореволюционного времени началась в 2011 году. Закончилась она через три года, когда руководителем театра стал Андрей Могучий.

Ремонт в БДТ запомнился скандалами и уголовными делами. На реконструкцию здания потратили больше 6 млрд рублей, при этом руководство театра обвинило подрядчиков, АО «Балтстрой» и НАО «Театрально-декорационные мастерские», в плохом качестве работ.

«Театр столкнулся с протечками на крыше, частичным обрушением штукатурного слоя, некачественно сделанными стыками кровли, проблемами с резервным трубопроводом, а также большими проблемами с гидроизоляцией подвала, в результате чего размывается фундамент», – передает слова директора БДТ Татьяны Архиповой «Деловой Петербург».

В настоящее время театру требуется новый ремонт. Неизвестно, как и когда пройдут работы и и придется ли труппе БДТ снова уходить из театра на время реконструкции.

Фото: Instagram / @lara_rla, @yulia_lazarevich_1994