«Я был богат, но счастлив не был»: борьба Михаила Зощенко с властями и собой

«Она получилась кривая, но папа был доволен»

Писатель Михаил Зощенко родился в 1894 году. То ли 10, то ли 9 августа. При этом официально считалось, что классик русской литературы появился на свет в 1895 году.

Его отцом был художник Михаил Зощенко. Среди его работ была мозаика на стене музея Суворова в Петербурге. Часть этой композиции выполнил и Зощенко-младший. В повести «Перед восходом солнца» он вспоминал, что делал нижнюю ветку ёлочки в левом углу. «Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – писал Зощенко.

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Отец писателя умер в 1907 году. По воспоминаниям Зощенко, у его семьи в тот период возникли большие проблемы с деньгами. Повзрослев, Михаил Михайлович стал учиться на юридическом факультете Петербургского университета. Там он пробыл лишь год – его отчислили за неуплату обучения. Началась Первая мировая война, куда Зощенко отправился добровольцем. Военная служба сыграла большую роль в жизни писателя.

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На войне

За три года Зощенко не раз принимал участия в боевых действиях. Несколько раз он получал ранения. К 1917 году будущий писатель заслужил четыре награды, в том числе орден Святой Анны третьей степени.

Незадолго до Февральской революции Зощенко представили в капитаны, а также к ордену Святого Владимира четвёртой степени. Он не успел их получить из-за ситуации в стране.

Зощенко во время войны был отравлен газами, что сказалось на его здоровье. У него обострился порок сердца, а в 1919 году даже случился сердечный приступ. После Зощенко освободили от военной службы по состоянию здоровья. Тем не менее он продолжает связывать свою жизнь с армией. Для этого Зощенко стал служить телефонистом в пограничной страже.

В тот период он часто менял профессии и города. По его воспоминаниям, за три года он прожил в 12 местах и какое-то время был агентом уголовного розыска. Тогда же, в начале 1920-х годов, началась литературная карьера Зощенко.

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«Страх нарушал работу моего тела»

В Петрограде он посещал литературную студию, которая работала при издательстве «Всемирная литература» во главе с Корнеем Чуковским. Зощенко вскоре стал членом литературной группы «Серапионовы братья», в которой, среди прочих, были Вениамин Каверин и Лев Лунц.

Фирменный стиль Зощенко довольно быстро сформировался. Тексты писателя были сатирическими и юмористическими, в чём критики видели связь с произведениями Гоголя и Чехова. В начале карьеры Зощенко прославился рассказами. Даже крупные работы вроде «Голубой книги» состояли из отдельных новелл. А язык работ был простым – автор специально использовал сленг и различные выражения из народа.

Очень быстро Зощенко превратился в очень успешного писателя. Его труд хвалил Максим Горький, а книги выпускались большими тиражами. Но Зощенко так описал свою жизнь незадолго до смерти: «Я был богат, но счастлив не был».

У писателя было много неврозов и страхов. Одним из главных была аквафобия. «Моё поведение было в основном разумным. Страх не вёл меня за руку, как слепца. Но он присутствовал во мне, нарушал правильную работу моего тела, заставлял избегать "опасностей", если не было более высоких чувств или обязанностей. В общем прессе он давил на меня и главным образом воздействовал на моё физическое состояние», – говорил Михаил Михайлович.

«Серапионовы братья». Фото: Государственный литературный музей XX век

Блокада

Главным произведением в карьере Зощенко стала автобиографическая книга «Перед восходом солнца». Работать над ней он начал ещё в 1935 году – процесс затянулся до 1943 года.

«Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги и выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу. Но этого не случилось. Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Извёсткой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились», – писал Зощенко в предисловии книги.

В «Перед восходом солнца» он хотел проанализировать свои психологические проблемы. Для этого в книге описана большая часть жизни Зощенко, в которой особое внимание уделено различным запоминающимся эпизодам.

Через четыре года после начала работы над повестью писатель получил орден Трудового красного знамени. Когда началась Великая Отечественная война, Зощенко хотел отправиться на фронт, но его не признали годным к службе. Поэтому ему пришлось помогать родному городу, защищая его от зажигательных бомб в группе противопожарной обороны.

В первые месяцы после начала блокады Зощенко написал с коллегой Евгением Щпарцом пьесу «Под липами Берлина», в которой рассказывалось о взятии немецкого города советскими войсками. Работу поставили в Ленинградском театре комедии.

Уже в начале осени писателя эвакуировали. Некоторое время он провёл в Москве, а затем, до 1943 года, находился в Алма-Ате. Весь период эвакуации Зощенко продолжал писать «Перед восходом солнца».

Одним из первых части книги услышал академик Алексей Сперанский. Ему повесть понравилась, он оставил положительный отзыв. Уже вскоре в журнале «Октябрь» появились первые части книги. Остальные были опубликованы только спустя 44 года – из-за цензуры и травли.

Фото: Государственный литературный музей XX век

«Подонок литературы»

«Перед восходом солнца» обсудили в конце 1943 года на расширенном заседании президиума Союза писателей. Книгу Зощенко раскритиковали в том числе люди, которые раньше придерживались другого мнения, в том числе поэт Николай Тихонов. Михаил Михайлович утверждал, что его повесть – «антифашистская», но его аргументы никого в этом не убедили.

«Приходится удивляться, как же могло случиться, что ленинградский писатель ходил по нашим улицам, жил в нашем прекрасном городе и нашёл для своего творчества только никому не нужное, чужое, забытое... Видимо, автор этой повести находил время потолкаться по пивным, но не нашёл в жизни и часа, чтобы побывать на заводах. Противно читать повесть. Непригляден и сам автор», – написали в следующем году в «Большевике».

Несмотря на отношение к писателю, власти в 1946 году наградили Зощенко медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Но уже через три месяца на карьере Михаила Михайловича поставили крест.

Журнал «Звезда» перепечатал его детский рассказ «Приключения обезьяны». Власти увидели в нём «пошлый пасквиль на советский быт и советских людей».

«Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами», – говорилось в печально известном постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года.

В этом же документе Зощенко назвали «пошляком и подонком литературы». В постановлении критика обрушилась и на Анну Ахматову.

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Партия заявила, что писатель не помогал родине в борьбе против фашистов и что «хорошо известно недостойное поведение его во время войны». Зощенко исключили из Союза писателей. Тогда же его запретили печатать и вообще упоминать где-либо его имя.

Фото: diletant.media

Не против советского народа, а против мещанства

Вернуться в Союз писателей Зощенко смог в 1953 году. До этого на протяжении семи лет ему приходилось работать переводчиком. Также он подрабатывал сапожником – этому ремеслу писатель научился ещё в молодости.

Возвращение в Союз писателей произошло после смерти Сталина. Зощенко поддержали коллеги Константин Симонов и Александр Твардовский. Спокойная жизнь продолжалась недолго. Вскоре недовольство по отношению к писателю вызвала встреча со студентами из Англии.

Беседа с иностранцами с Зощенко и Ахматовой проходила в Доме писателя. Один из студентов спросил Михаила Михайловича, как он относится к постановлению 1946 года. Зощенко ответил, что не может согласиться с обвинениями. Свою позицию он аргументировал тем, что у него есть боевые награды, он русский офицер, а сатира в его рассказах была направлена не против советских людей, а против дореволюционного мещанства.

После этого про Зощенко стали печатать статьи с критикой. Выступление ругали и коллеги – они обсуждали его на писательских собраниях.

Череда проблем заставила Михаила Михайловича отказаться от творчества. У него больше не было сил заниматься литературой. Поэтому в 1955 году он обратился в Союз писателей, чтобы получить пенсию. Заявление приняли лишь через три года – в июле 1958 года.

В этом же месяце писатель скончался. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Власти запретили хоронить Зощенко на Литераторских мостах Волковского кладбища, поэтому его могила находится на кладбище в Сестрорецке.

Спустя 29 лет после смерти писателя в последней квартире, где он жил, открыли музей. Он работает и сейчас – на Малой Морской улице.

Фото: citywalls.ru