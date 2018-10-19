Полиция задержала руферов, забравшихся в колесницу на арке Главного штаба

Петербургская полиция задержала руферов, забравшихся на здание Главного штаба по трубе. Инцидент произошел в четверг, 18 октября.

Члены команды Urban Dreams залезли на колесницу на арку Главного штаба. Вскоре их заметила охрана Эрмитажа.

Экстремалов вскоре доставили в 78-й отдел полиции. В отношении их составили административные протоколы за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

«Выписали штраф в 3 тыс. рублей. Я его не платил, собираюсь обжаловать», – передает «Фонтанка» слова одного из руферов.