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На «Беговой» и «Новокрестовской» нашли более тысячи дефектов за полгода

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© Фото: Instagram / @evgeny.nozdrya

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Их устраняют, не прекращая работу станций метрополитена.

За шесть месяцев эксплуатации на станциях метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Из-за нарушений, которые были найдены на станциях, они находятся во временной эксплуатации и не приняты по актам. Работы по устранению дефектов ведутся по гарантии и проходят ночью.

В пресс-службе заверили, что на безопасности пассажиров найденные дефекты не сказываются. На «Беговой» и «Новокрестовской» в основном устраняют протечки.

Когда работы будут закончены, не уточняется.

Власти Петербурга обещали открыть «Беговую» и «Новокрестовскую» 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении «зеленой» ветки метро начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». Станции метро открыли к чемпионату мира по футболу в мае 2018 года.

Диггеры из команды Urban Dreams незадолго до открытия станций метро незаконно проверили готовность объектов, переодевшись в форму рабочих. По их словам, новые станции «зеленой» линии оказались недоделанными. За два дня до их открытия были не готовы вентиляционные шахты. «Вообще, сложилось ощущения, что они вылизали лишь парадную часть станции, а все технические и тоннельные сооружения доделывают до сих пор, прямо с пассажирами», – рассказали экстремалы в мае 2018 года.

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