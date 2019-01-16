Руферы нелегально забрались в башню Финляндского вокзала

Петербургские руферы незаконно пробрались в башню Финляндского вокзала. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Члены команды Urban Dreams смогли забраться на крышу вокзала, не встретив на своем пути охранников и камер видеонаблюдения. «Спокойно пройдясь по крыше вокзала, зоне транспортной безопасности, они так же легко вошли на чердак и оттуда забрались на вершину башни, где устроили импровизированную фотосессию», – отметили экстремалы.

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Руферы подчеркнули, что вокзал охраняется не лучше продуктовых магазинов. «Ставятся бесконечные камеры, рамки металлоискателей, бесчисленное множество охраны и все это не спасает от того, что двое молодых людей беспрепятственно могут разгуливать по всей территории здания и его техническим узлам», – добавили они.