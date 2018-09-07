Петербургские руферы незаконно прокатились на крыше товарного поезда

Члены группы экстремалов Urban Dreams незаконно прокатились на крыше товарного поезда. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Руферы забрались на состав на грузовой станции Московская-Сортировочная неподалеку от станции метро «Ломоносовская». Их не заметили сотрудники охраны РЖД.

На другой поезд экстремалы забрались на станции Паровозный музей, также не попавшись охране.

«Ближе к станции Гатчина сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта таки попытались пресечь катания ребят, однако поймать их не смогли и руферы спокойно смогли уйти», – добавили в Urban Dreams.

Проезд на товарных поездах – административное правонарушение. За это предусмотрен штраф в 100 рублей.

Ранее команда Urban Dreams забралась на бриг «Алых парусов». Руферы пробрались к главному кораблю торжества на надувных лодках и смогли наблюдать салют с мачты фрегата. Экстремалы отметили, что забираются на судно каждый год на протяжении четырех лет.