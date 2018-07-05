Картина дня: хвастовство Полтавченко, пенсии депутатов Госдумы и руферы на крыше Дома Зингера

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал доклад губернатора Петербурга Георгия Полтавченко об экономических успехах города. Первыми об этом написали АБН (14:00), «Stroypuls» (14:35) и «Закс.ру» (15:05).

На встрече с президентом России Владимиром Путиным градоначальник похвастал, что доходы города в 2018 году подросли на 10%. По словам Полтавченко, экономика города плавно растет вверх.

«Считаю, что рост, который мы обеспечили в прошлом году, сегодня дает свои результаты. По индексу промышленного производства предварительные данные – 103,5%, что важно. Чуть пониже растет розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики», – сказал Полтавченко.

Он добавил, что инвестиции в основной капитал также не снизились. По его мнению, в этом году удастся повторить показатели 2017 года – 658 млрд рублей. Эта сумма даже больше, чем бюджет города.

Второй темой, согласно «Монитору», стали данные Госдумы о средней пенсии депутатов. О пропасти между пенсиями парламентариев и простых россиян рассказали АБН (13:40), «Деловой Петербург» (13:50) и «ЗакС.ру» (14:00).

Средняя пенсия депутата Госдумы, который провел в стенах парламента от пяти до десяти лет, равняется 46,6 тыс. рублей. Об этом сообщают документы, выложенные на официальном сайте государственного органа. В случае, если парламентарий отработал на благо родины более десяти лет, то доплата возрастает до 75% от номинальной зарплаты, которая составляет 84,7 тыс. рублей. В среднем, депутат на пенсии получает 63,5 тыс. рублей. Пенсия не полагается депутатам, отработавшим менее пяти лет, и ранее судимым. Третьей темой, по версии «Монитора» Третьей темой, по версии, стал протест петербургских руферов, забравшихся на крышу Дома Зингера. Оперативнее всех об этом сообщили «MR7» (13:35), «Regnum» (13:35) и «Деловой Петербург» (13:50).

Руферы из команды Urban Dreams забрались на крышу Дома Зингера, где находится офис крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте». Молодые люди выступили против новой политики компании, которая подразумевает коммерциализацию (платная музыка, дополнительная реклама, – прим. ред.) и сотрудничество с правоохранительными структурами.