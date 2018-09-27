В Петроградском районе закрыли Англо-Американскую школу, где учились дети дипломатов

В Петербурге с 24 сентября закрыта Англо-Американская школа, в которой учились дети представителей дипломатических консульств и международных компаний. Об этом сказано на официальном сайте частного образовательного учреждения.

Руководство школы 20 сентября получило письмо, в котором сообщалось, что срок аренды здания в Татарском переулке в Петроградском районе заканчивается 27 сентября. Помещение сдавало ГУП «Инпредсервис».

Ситуацию раскритиковала генеральный консул Израиля в Петербурге Ольга Слов, чьи дети учились в школе. По ее словам, учреждение было единственным в городе, где давали образование несовершеннолетним всех возрастов с подготовительной группы садика до 12-го класса.

«Это практически единственный вариант, который дает возможность детям семей, переезжающих с места на место, продолжать образование по той же системе, к которой они привыкли в предыдущем месте, где работали их родители. Дети не говорят на русском языке, поэтому переход в российскую школу для них невозможен», – передает «Петербургский дневник» слова консула.

В конце марта в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании было закрыто генконсульство США в Петербурге.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

Россия в ответ объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге. В начале июня после 26 лет работы в Северной столице закрылось генконсульство Великобритании. В конце августа генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что Штаты «фактически прекратили» выдачу виз россиянам.