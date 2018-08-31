Генконсул РФ: США фактически прекратили выдавать визы россиянам

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США «фактически прекратили» выдачу виз россиянам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Слова дипломата прозвучали в качестве комментария смерти гражданина РФ, который на днях утонул в штате Юта. Писарев отметил, что вопрос приезда его родственников в США пока не решен.

«Сейчас же за ним вот так не прилетишь – американцы же не дают визы... Пока вопрос не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», – сказал генконсул.

Писарев добавил, что теоретически возможно ситуация, при которой тело россиянина отправят в Россию без присутствия родственников. Заниматься этим будет страховая компания.

В конце марта в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании было закрыто генконсульство США в Петербурге.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

Россия в ответ объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.