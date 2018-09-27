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Петербуржец прошел по канату между многоэтажками во время сильного дождя (ВИДЕО)

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© Фото: скриншот из видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

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О поступке местного жителя рассказали очевидцы.

Житель Петербурга вечером 26 сентября прошел по канату между высотными домами. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Канатоходцу не помешали дожди и сильный ветер. Мужчина, предположительно, находился на уровне 15-го этажа жилого комплекса на улице Ворошилова в Невском районе.

Очевидцы отметили, что экстремал выполнял опасный номер со страховкой. Местные жители вызвали скорую на случай, если мужчина пострадает, но помощь ему не понадобилась.

В мае 2018 года в честь дня города между разведенными половинами Дворцового моста прошел канатоходец Расул Абакаров.

Видео: vk.com/unreleased_dtp
 

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