Петербуржец прошел по канату между многоэтажками во время сильного дождя (ВИДЕО)

Житель Петербурга вечером 26 сентября прошел по канату между высотными домами. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Канатоходцу не помешали дожди и сильный ветер. Мужчина, предположительно, находился на уровне 15-го этажа жилого комплекса на улице Ворошилова в Невском районе.

Очевидцы отметили, что экстремал выполнял опасный номер со страховкой. Местные жители вызвали скорую на случай, если мужчина пострадает, но помощь ему не понадобилась.

В мае 2018 года в честь дня города между разведенными половинами Дворцового моста прошел канатоходец Расул Абакаров.

Видео: vk.com/unreleased_dtp