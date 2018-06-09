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Дворцовый мост в праздничные выходные будут разводить под музыку Каравайчука

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Тематические дни в честь знаменитого композитора пройдут уже во второй раз.

Дворцовый мост с 9 по 12 июня будут разводить под музыку Олега Каравайчука. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Дни знаменитого композитора пройдут в рамках «Поющих мостов» уже второй раз. В список записей попали его узнаваемые мелодии и одни из последних произведений.

Олег Каравайук родился в Киеве в 1927 году. Его семья поселилась в Северной столице после Великой Отечественной войны. Долгие годы артист жил на 15-й линии Васильевского острова.

Каравайчук сочинил музыку для десятков фильмов, в том числе «Монолог», «Город мастеров», «Принц и нищий», «Два капитана». Он скончался в Петербурге в 2016 году.

Проект «Поющие мосты» открылся в очередной раз 27 мая. В честь этого между половинами разведенного Дворцового моста прошел канатоходец Расул Абакаров.

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