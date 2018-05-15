Канатоходец пройдет через разведенный Дворцовый мост 27 мая на открытии «Поющих мостов»

Знаменитый канатоходец Расул Абакаров пройдет через разведенный Дворцовый мост. Представление состоится в ночь с 26 на 27 мая, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Шоу Абакарова станет частью открытия нового сезона «Поющих мостов», которое начнется 26 мая в 23:30. В это время в Петербурге стартует светомузыкальное представление в сопровождении симфонического оркестра.

Канатоходец пройдет между двумя половинами разведенного моста ровно в полночь 27 мая, репетиции шоу прошли в апреле. Украсят торжественное мероприятие факелы Ростральных колонн, которые зажгут в честь 315-летия Петербурга.

В пресс-службе комитета по культуре отметили, что Абакаров – потомственный канатоходец. Он родился в Северной столице в 1986 году. Артист окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

«Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.