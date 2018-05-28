Над Невой прогремел салют в честь 315-летия Петербурга (ФОТО)

Над Невой в 23:00 прогремел салют в честь 315-летия Петербурга. Он уже традиционно был запущен с пляжа Петропавловской крепости.

Жители и гости Северной столицы, которые стояли на Троицком мосту, отметили, что фейерверк в этот раз был очень скромным. По оценке корреспондента "Санкт-Петербург.ру", это был самый короткий и невысокий салют в городе на Неве за последние три года.

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Зато сам День рождения Петербург отпраздновал с размахом. Днем на Невский проспект одновременно вышли около тысячи барабанщиков. Это стало рекордом, сообщил Станислав Коненко, редактор книги рекордов России. Сводный оркестр, а в нем приняли участие музыканты из сорока регионов России, растянулся по Невскому проспекту от площади Островского до канала Грибоедова. Музыкантам в качестве признания рекорда выдали соответствующий сертификат.

В центре Петербурга также прошло цирковое карнавальное шествие с участием артистов цирка, дрессированных животных и слонов. Шествие прошло в том числе в рамках 140-летнего юбилея цирка Чинизелли.

Прошел ежегодный Большой Велопарад, на этот раз посвященный юбилейной дате 315-летия основания города. По улицам Петербурга проехало 18 тыс. велосипедистов. «Каждый год мы прокладываем новые маршруты. В этом году мы впервые прошли по новому мостовому переходу – мосту Бетанкура», – рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

К 315-летию Петербурга в ночь с субботы на воскресенье канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост. Прошедший по канату Расул Абакаров заявил, что идея трюка появилась у него, когда он не смог выехать с Васильевского острова из-за разведенных мостов.

Фото: Валентин Егоршин / ИА "Диалог"

Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

Фото: gov.spb.ru

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов представил клип на композицию «Синоптики» и приурочил его премьеру к 315-летию Петербурга. Слова и музыка – Бутусов, автор видео – Александр Коротич.



На фоне графических видов старого города появляются фотографии рок-музыкантов, которым и посвящена написанная в 1985 году песня "Синоптики".

Видео: YouTube / GruppaUpiter