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Над Невой прогремел салют в честь 315-летия Петербурга (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Жители и гости Северной столицы, отметили, что фейерверк в этот раз был очень скромным.

    Над Невой в 23:00 прогремел салют в честь 315-летия Петербурга. Он уже традиционно был запущен с пляжа Петропавловской крепости.

    Жители и гости Северной столицы, которые стояли на Троицком мосту, отметили, что фейерверк в этот раз был очень скромным. По оценке корреспондента "Санкт-Петербург.ру", это был самый короткий и невысокий салют в городе на Неве за последние три года.

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    Зато сам День рождения Петербург отпраздновал с размахом. Днем на Невский проспект одновременно вышли около тысячи барабанщиков. Это стало рекордом, сообщил Станислав Коненко, редактор книги рекордов России. Сводный оркестр, а в нем приняли участие музыканты из сорока регионов России, растянулся по Невскому проспекту от площади Островского до канала Грибоедова. Музыкантам в качестве признания рекорда выдали соответствующий сертификат.

    В центре Петербурга также прошло цирковое карнавальное шествие с участием артистов цирка, дрессированных животных и слонов. Шествие прошло в том числе в рамках 140-летнего юбилея цирка Чинизелли.

    Прошел ежегодный Большой Велопарад, на этот раз посвященный юбилейной дате 315-летия основания города. По улицам Петербурга проехало 18 тыс. велосипедистов. «Каждый год мы прокладываем новые маршруты. В этом году мы впервые прошли по новому мостовому переходу – мосту Бетанкура», – рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

    К 315-летию Петербурга в ночь с субботы на воскресенье канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост. Прошедший по канату Расул Абакаров заявил, что идея трюка появилась у него, когда он не смог выехать с Васильевского острова из-за разведенных мостов.

    Фото: Валентин Егоршин / ИА "Диалог"
     

    Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"
     

    Фото: gov.spb.ru
     

    Рок-музыкант Вячеслав Бутусов представил клип на композицию «Синоптики» и приурочил его премьеру к 315-летию Петербурга. Слова и музыка – Бутусов, автор видео – Александр Коротич.

    На фоне графических видов старого города появляются фотографии рок-музыкантов, которым и посвящена написанная в 1985 году песня "Синоптики".

     

    Видео: YouTube / GruppaUpiter

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