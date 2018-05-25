Дворцовый мост изменит график разводки в ночь на 27 мая

В Петербурге введут дополнительную разводку Дворцового моста. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».

Переправу разведут с 00:00 до 00:40 27 мая из-за открытия сезона «Поющих мостов». Ровно в полночь между половинами моста пройдет знаменитый канатоходец Расул Абакаров.

После этого Дворцовый мост будет разводиться по графику разводки для обеспечения судоходства: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

«Напоминаем, что наводка моста может осуществляться раньше времени – по факту прохождения последнего судна», – добавили в «Мостотресте».

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.