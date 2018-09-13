Ректора СПбГУ попросили вернуть блокадную надпись на фасад юрфака

Ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева попросили в кратчайшие сроки восстановить на здании юридического факультета блокадную надпись. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева.

Фраза «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» была нанесена на дом №7 по 22-й линии Васильевского острова белой краской по голубой заливке на жестяном листе. Ее восстановили в 1969 году, добавив мемориальную доску.

Летом 2018 года надпись закрасили во время ремонта. Памятную табличку вернули на место, но фразу не восстановили.

Депутат Ковалев заявил, что надпись была единственной на Васильевском острове и одной из трех сохраненных в Северной столице.

«Нельзя так наплевательски относиться к священным для ленинградцев-петербуржцев вещам, и поэтому я намерен добиться восстановления надписи в кратчайшие сроки», – заявил он.

Ковалев направил обращение ректору СПбГУ Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой.

В пресс-службе СПбГУ опровергли информацию о том, что табличку закрасили во время ремонта. В университете заявили, что надпись вернули на фасад 31 августа, а 10 сентября ее вырвали неизвестные лица. На стене здания при этом остались повреждения.