«От имени признательного отечества»: Нарвские триумфальные ворота

Отечественная война 1812 года была великим событием в истории Российской империи. Была разгромлена армия Наполеона, что вызвало всплеск патриотизма среди народа.

В память о грандиозной победе была увековечена во многих монументах, зданиях, картинах. Среди таких шедевров – Нарвские триумфальные ворота на площади Стачек в Петербурге.

В этой части Северной столицы в прошлом располагалась Нарвская застава. Это был один из пограничных пунктов города – здесь же и встречали войска в 1814 году, которые возвращались в столицу империи после войны с Наполеоном.

Сначала для этого построили триумфальные ворота из дерева и алебастра. Их возвели по проекту Джакомо Кваренги ближе к Обводному каналу, а не на месте нынешней площади Стачек. Украшала памятник надпись «Победоносной Российской императорской гвардии жители столичного города святого Петра, от имени признательного отечества».

Фото: citywalls.ru

Конструкция не была достаточно прочной, поэтому спустя почти десятилетие она начала разрушаться. Через некоторое время император Николай I приказал построить новые ворота. Местом для них выбрали Петергофскую дорогу у берега реки Таракановки.

Изначально предполагалось, что можно сохранить ворота, возданные Кваренги, в качестве образца для нового монумента. Но комиссия выбрала проект Василия Стасова, который участвовал в конкурсе и на создание первой версии памятника. Тогда от его варианта отказались из-за высокой стоимости.

Стасов решил не только сделать новые ворота шире, но и изменить элементы декора. Его проект всех устроил, торжественную закладку монумента провели в августе 1827 года. Во время церемонии Стасов преподнёс Николаю I и другим членам царской семьи камни с гравировкой, которые они заложили в основание. Там же разместили и медаль генерала Фёдора Уварова, который завещал 400 тыс. рублей на создание памятника об Отечественной войне.

1830-е годы. Фото: citywalls.ru

Фундамент памятника сделали быстро, но затем работы не продолжались на протяжении трёх лет. Причиной стали споры о материале, из которого должен состоять монумент.

Стасов предложил сделать ворота из кирпича с медной облицовкой. Императору же понравился вариант литейного завода Дмитрия Шепелёва с использованием чугуна, но позднее Николай I согласился с проектом архитектора. Полноценно строительство продолжилось в 1830 году. Спустя два года случился пожар из-за обогревательных печей и кузницы. Строительные леса и сама конструкция сильно пострадали.

Завершить работы удалось осенью 1833 года. Коней для ворот сделал Пётр Клодт, который изготовил скульптуры для Аничкова моста. Статую богини Славы смастерил Степан Пименов, а колесницу – Василий Демут-Малиновский.

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Торжественная церемония открытия ворот состоялась в честь 21-й годовщины Кульмской битвы 17 августа 1834 года. Памятник вызвал восторг у императорской семьи.

1857 год. Фото: Э. Юар / pastvu.com

Впервые ворота отремонтировали спустя почти 40 лет. Из-за коррозии пришлось заменить часть медных листов. В период революций монумент подожгли, поэтому он частично пострадал. Его начали реставрировать в 1925 году, но работы до Великой отечественной войны провести не успели.

Нарвские ворота находились примерно в шести километрах от линии фронта во время блокады Ленинграда. Отсюда жители города шли на войну.

В период боевых действий возле ворот стояли противотанковые укрепления. Архитектурный шедевр сильно пострадал из-за постоянных артобстрелов и бомбардировок. На воротах были сотни повреждений. Помимо этого, снаряды разрушили карниз. Тем не менее большая часть конструкции смогла пережить блокаду и сохраниться.

После войны через Нарвские ворота солдаты, которые защищали Ленинград, возвращались в город. К реставрации памятника приступили только в конце 1940-х годов.

Приблизительно начало 1930-х годов. Фото: leningrad.me; Елена Вечтомова / pastvu.com

Работы завершились в 1952 году. Ремонт проводила Ирина Бенуа, которая также занималась восстановлением Кикиных палат и Мещанского училища. С ее помощью воссоздали различные элементы декора, в том числе орнамент на колеснице, а также медную кровлю и винтовые лестницы.

В следующий раз реставрацию проводили спустя почти 30 лет, когда возле памятника появился подземный переход. В те годы появилась идея воплотить в реальность задумку Стасова – открыть в воротах музей-памятник. Это удалось сделать в 1987 году.

Экспозиция, посвящённая Отечественной войне 1812 года, стала частью Государственного музея городской скульптуры. Попасть туда можно и сейчас.

Последний на данный момент ремонт ворот состоялся к 300-летию Петербурга. В честь юбилея Северной столицы у памятника почистили и отремонтировали часть деталей и полностью восстановили исторический оттенок ворот.

Искажённое лицо богини Славы специалисты отреставрировать не смогли. Вероятно, что это могут исправить в честь 200-летия ворот, которое исполнится через 15 лет.

Фото: Instagram / @blacklighthole, @goltcov_oleg