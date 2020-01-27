Картина дня: празднование полного снятия блокады Ленинграда и смерть протоиерея Всеволода Чаплина

Главной новостью, по данным «Монитора», стало празднование в городе на Неве Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Цветы и венки возложили на Пискарёвском кладбище, где покоится полмиллиона человек – жертвы блокады и воины Ленинградского фронта. Цветы участники церемонии возложили к монументу «Мать-Родина». Вместе с ними это сделали ветераны, петербуржцы и другие представители местной власти. Церемония завершилась прохождением роты почётного караула и военного оркестра.

Цветы и венки возложили к мемориальной доске и у дома номер 14 по Невскому проспекту, где на стене сохранилась историческая надпись об опасности артобстрела. На площади Победы цветы возложили к Монументу героическим защитникам Ленинграда, там встал почётный караул.

Рано утром на стрелке Васильевского острова зажглись факелы на Ростральных колоннах. В память о блокадных днях в полдень прозвучал традиционный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала смерть протоиерея Всеволода Чаплина – известного московского священника, настоятеля храма Феодора Студита у Никитских ворот – в возрасте 51 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан, смерть настигла священника около 16:30 часов в воскресенье, 26 января. Он отдыхал на лавке около церкви, как вдруг мужчине стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Известно, что Чаплин болел астмой и сахарным диабетом.

Официальную причину смерти должны назвать в ближайшее время. Как сообщает Telegram-канал «112», причиной смерти священника стала ишемическая болезнь, осложнённая сопутствующими недугами.

«Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память», – следует из послания патриарха Кирилла, опубликованного на сайте Русской православной церкви.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал протест рабочих: вечером 26 января они расковыряли штукатурку на недавно отреставрированном доме Корфа на Почтамтской улице, 8. На них обратили внимание местные жители.

На вопрос горожан «зачем?» рабочие ответили: «Нам не заплатили и сейчас всё сломаем». В результате повреждены откосы первого этажа во дворе и фасад на улице.

Местные жители добавили, что «фасад делали долго и делали плохо».

Фонд капремонта обратится в полицию по факту вандализма, сообщает «Фонтанка». Дом числился в краткосрочном плане капремонта 2019 года, однако подрядная организация «Алекс Групп» сорвала сроки сдачи объекта. Согласно последним данным, сроки окончания работ перенесены на конец января 2020 года. В «Алекс Групп» опровергли эти данные. По словам представителей компании, сейчас вопросом занимается начальник участка. Он поехал писать обращения в прокуратуру и полицию.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Росбалт».