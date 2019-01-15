На Невском проспекте установили копии блокадных громкоговорителей

В центре Петербурга установили копии громкоговорителей, которые использовали в годы блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В Смольном отметили, что репродукторы работают в полной мере, они подключены к действующей системе звукового оповещения Петербурга. Их можно использовать для звукового сопровождения массовых мероприятий и других целей.

Громкоговорители разместили в преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда. Юбилей будут отмечать 27 января.

«Это символ военной эпохи, вызывающий прямые ассоциации с тем временем. Десятки тысяч человеческих жизней были спасены благодаря предупреждениям об артобстрелах и объявлениям воздушной тревоги. В военные годы ленинградский репродуктор становился, порой, единственным средством массовой информации», – подчеркнули в Смольном.

Устройства оснащены информационными табличками со сведениями о громкоговорителях и QR-кодом, который позволяет получить историческую справку.

Узнать, где находятся репродукторы, можно с помощью двух карт:

Фото: gov.spb.ru