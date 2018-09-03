В метро Петербурга пообещали поставить прозрачные урны для чеков

Пассажиры петербургского метрополитена смогут выкидывать чеки после покупки жетонов и оплаты проездных в прозрачные урны. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

Глава подземки Владимир Гарюгин заявил, что руководство метро знает о проблеме «невостребованных и оставленных пассажирами» чеков. Он отметил, что на станциях стали чаще проводить уборку.

Гарюгин подчеркнул, что в метро нельзя ставить обычные урны из-за требований безопасности. Тем не менее в вестибюлях появятся прозрачные емкости, куда можно будет выбрасывать чеки.

Из-за требований российского законодательства чеки при любой покупке в метро начали выдавать с конца июня. Это моментально привело к загрязнению станций.

В подземке обещали решить проблему в августе. По словам пресс-секретаря метрополитена Юлии Шавель, на станциях должны были установить легкие и простые конструкции, в которые нельзя было бы класть «нехорошие вещи».