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В метро Петербурга начали выдавать чеки при покупке проездных и жетонов

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© Фото: Twitter / @JulieShavel

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В подземке отметили, что пассажиры выкидывают чеки прямо у терминалов.

В петербургском метрополитене начали выдавать кассовые чеки при покупке всех видов проездных билетов и жетонов. Их выдают в кассах и в автоматах, сообщили в пресс-службе подземки.

Изменения связаны с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (№54-ФЗ)», который обязывает выдавать чеки.

При оплате проезда через автомат система предлагает ввести номер мобильного телефона. В метрополитене заявили, что функция позволяет отправлять чек на телефон. «Телефон высвечивается не по умолчанию, можно отказаться от этой функции», – передает «Петербургский дневник» слова представителей подземки.

Пресс-секретарь метро Юлия Шавель отметила, что пассажиры не стесняются выбрасывать чеки прямо у аппаратов в вестибюлях станций.

«Уважаемые пассажиры! Просим соблюдать чистоту и порядок в кассовых залах и, по возможности, забирать кассовые чеки с собой. Благодарим за понимание», – добавили в метрополитене.

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