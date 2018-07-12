Урны для чеков в петербургском метро появятся в августе

Пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель заявила, что мусорные урны на станциях подземки появятся в августе. Об этом сообщил «Мой район».

По словам Шавель, руководство метро прорабатывает вид урн, подходящие по требованиям безопасности. Она отметила, что на станциях установят легкие и простые конструкции, которые позволят выкидывать чеки из касс и автоматов, но не класть какие-либо «нехорошие вещи».

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Пресс-секретарь добавила, что теперь метрополитену приходится тратить «немаленькую сумму» на закупку чековых лент. Конкретную цифру она не назвала.

Чеки при любой покупке в метро начали выдавать с конца июня согласно российскому законодательству. Из-за мер безопасности на станциях не было урн, поэтому пассажиры предпочли не брать с собой чеки, а выкидывать их рядом с кассами и терминалами.